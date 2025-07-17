Kadın İstihdamında MEB Ön Planda

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının kadın istihdamının en yoğun olan bakanlıklardan bir tanesi olduğunu kaydederek, "Toplam personelimiz içerisinde kadınlarımızın oranı yüzde 58,75" dedi.

Bakan Tekin, kadınlara yönelik sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik tüm çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla 8 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1'inci Toplantısı'na katıldı.

Hakimevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Tekin, toplantı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığına düşen görevleri 4 başlık halinde değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bunlardan bir tanesi kadının güçlenmesi açısından en olmazsa olmaz kriterlerimizden bir tanesi eğitim öğretim hayatı içerisinde kızlarımızın güçlü ve başarılı bir akademik eğitim süreçlerini yaşamış olmalarıdır. 2002-2003 eğitim öğretim yılında liselerde kızlarımızın okullaşma oranı yüzde 42 idi. Bugün bu oran yüzde 90'lara çıkmış durumda, ben bunu çok önemsiyorum. Bugün kadının güçlenmesi ile ilgili konuşuyorsak eğer kızlarımızın eğitim ve öğretim hayatlarının içerisine dahil olması ve başarılı bir eğitim alması bunun olmazsa olmaz şartlarından bir tanesidir" şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, 2002-2003 eğitim öğretim yılında 100 yüksek öğretim öğrencisinden sadece 13 tanesinin kız öğrenci, bu rakamın günümüzde ise 100 öğrenciden 49 olduğuna dikkati çekerek, "Bu gerçekten çok devasa bir adım. 2025 yılı başında katıldığımız uluslararası toplantıda da bu sayı dikkat çekici bir şekilde takdir edildi" ifadelerini kullandı.

"Eşitsizliği çağrıştıracak her türlü ifade müfredatlarımız içerisinden çıkartıldı"

Okullaşma oranı esnasında atılan bütün adımları güçlendirerek devam ettirmek istediklerini kaydeden Tekin, "Okula gelmeyen bir tek kız çocuğumuz dahi kalmaması için bakanlık olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. İkinci olarak eğitim öğretim süreçleri içerisinde kadınlarımızın güçlenmesi, eşitlik prensiplerinin hayata geçirilmesi için programlarımıza da yer vermemiz gereken hususlar. O da sürekli müfredatımızda hem yasakların hem de eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı müteaddit adımlarla bu sağlanmaya çalışıldı. Tespit ettiğimiz her türlü eşitsizliği çağrıştıracak ifade müfredatlarımız içerisinden çıkartıldı. En son Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu anlamda çok güçlü adım attık" açıklamasında bulundu.

Zorunlu eğitim çağını tamamlamış kadınların güçlenmesi için başta halk eğitim merkezleri olmak üzere yaygın eğitim merkezlerinde yaklaşık 4 bin farklı sertifikalı kurs programı organize edildiğini söyleyen Tekin, bu programların büyük çoğunluğunun kadınların istihdamda ve toplumsal hayattaki statülerini geliştirecek bilgi ve becerileri sunmak üzere oluşturulduğunu belirtti.

"Bakanlığımız kadın istihdamının en yoğun olduğu bakanlıklardan bir tanesi"

Milli Eğitim Bakanlığının kadın istihdamının en yoğun olan bakanlıklardan bir tanesi olduğunu belirten Bakan Tekin, "sözlerine şöyle devam etti:

"Toplam personelimiz içerisinde kadınlarımızın oranı yüzde 58,75, öğretmenlerimizin arasında ise bu sayı yüzde 62, 46. Bu da bizim için gurur verici bir vesile. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendinin başkanlığını yürüttüğü bu koordinasyonda MEB olarak kadınlarımızın güçlenmesi için sahip olduğumuz binlerce yıllık devlet ve toplum geleneğinde kadınlarımızın sahip olduğu başat konumun yeniden egemen olması için üstümüze düşeni yapmak istediğimizi taahhüt ediyorum." - ANKARA