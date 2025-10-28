Bakan Tekin: "Allah bizi inşallah bir daha böyle felaketlerle sınamaz, çok şükür can kaybımız yok"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milletimize geçmiş olsun. Allah bizi inşallah bir daha böyle felaketlerle sınamaz. Çok şükür bir can kaybımız yok. Balıkesir'de okullarımızla ilgili bir problem yok. Balıkesir il genelinde ve Manisa'nın beş ilçesinde tedbiren bugün tatil kararı alındı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gümüşdere İlkokulu ve Ortaokul Açılış Töreni'ne katıldı. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Bakan Tekin, "Öncelikle milletimize geçmiş olsun. Allah bizi inşallah bir daha böyle felaketlerle sınamaz. Çok şükür şu anda benim bildiğim kadarıyla bir can kaybımız yok. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürümüzle de konuştum, henüz kendilerine intikal eden okullarımızla ilgili bir problem yok. Balıkesir il genelinde ve Manisa'nın beş ilçesinde tedbiren bugün tatil kararı alındı" ifadelerini kullandı.

"Öğretmen arkadaşlarımız seminer dönemini EBA üzerinden uzaktan eğitim yoluyla tamamlayacak"

Öğretmenlerin seminer dönemine uzaktan eğitimle katılabileceklerini belirten Bakan Tekin, "Değerli arkadaşlar hepinizin bildiği gibi eğitim öğretim takvimimizde 9'uncu haftanın sonundan ara tatil uygulaması yapıyoruz. Bu ara tatilde de öğretmen arkadaşlarımız, mesleki gelişim anlamında 'seminer dönemi' diye tanımladığımız bu haftayı eğitim öğretime hazırlık haftası olarak değerlendiriyorlar. Biz de öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamda eğitim öğretim süreçlerine hazırlık yapabilmesi için tedbirlerimizi aldık. Öğretmen arkadaşlarımızın bu seminer döneminin de yüz yüze değil de online olmasını talep ettiler. Milli Eğitim Akademisi Başkanımız ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürümüz bu konuda gerekli tedbirleri aldılar. EBA üzerinden uzaktan eğitimde inşallah bu seminer dönemini öğretmen arkadaşlarımız evlerinden veyahut da istedikleri yerden uzaktan eğitime katılarak almış olacaklar" diye konuştu.

"Atatürk'ü, Türk bayrağını ve birliğimizi temsil eden Cumhurbaşkanımızın okullarımızda görünür olmasını istedik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerinde oyla seçildiğine dikkat çeken Bakan Tekin, "Cumhuriyetin, Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda en önemli ödevlerden bir tanesi bize düşüyor. Bu anlamda 3 tane temel hususa dikkat etmemiz lazım. Birincisi, üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağı. İkincisi, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığı. Üçüncüsü de Anayasamızın 104. maddesinde bekletildiği gibi Cumhuriyetimizi ve milli birlik beraberliğimizi temsil etmek durumunda olan kişi Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla biz okullarımızda çocuklarımız Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıksın diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk bayrağını ve birliğimizi beraberliğimizi temsil eden Cumhurbaşkanımızın okullarımızda görünür olmasını istedik. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Cem Karaca'nın bir şarkısı var yarım porsiyon aydınlık diye orada diyor ki sinema sizin işiniz, müzikten siz anlarsınız, tiyatro edebiyat her şeyden siz anlıyorsunuz. Herhalde biz hiçbir şeyden anlamıyoruz. Demokrasiden, hukuk devletinden sizin anladığınız buysa biz sizinle aynı çizgide değiliz bunu defalarca söyledim Cumhurbaşkanımız yüzde 50'nin üzerinde bir oyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır. Bunu kabul etmemek, demokrasiye, milli iradeye ve milletin iradesine saygısızlık demektir. Bunu kabul etmemek Cumhuriyetin temel değerlerine karşı çıkmaktır cumhuriyetin temel değerlerini kabul etmemek demektir. Bunu yapan siyasi partinin geçmişini düşündüğümüzde bu çok daha üzücü bir noktaya geliyor. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde kurulan hükümetler içerisinde Atatürk'ün maddi ve manevi hatırasına saygısızlık yapan tek hükümet vardı ve hangi hükümet olduğunu biliyorsunuz. O hükümet döneminde okullarımızdan, kamu kurumlarından Atatürk'ün posterleri kaldırılmış. O hükümet döneminde pullardan Atatürk resimleri kaldırılmış. O hükümet döneminde kullandığımız paralardan Atatürk resimleri kaldırılmış. Bir daha böyle bir şeyle karşı karşıya kalınmasın diye Demokrat Parti Hükümeti Atatürk'ü koruma kanunu diye bildiğimiz Atatürk aleyhine işlenen suçlarla ilgili bir kanun çıkarmak durumunda kaldı" ifadelerini kullandı.

"Bizim bir tane derdimiz var, bu ülkede beraberce milli birlik ve beraberliği korumak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk bayrağı ve Atatürk'le birlikte okullarda posterlerin asılmasının Cumhuriyet'e sahip çıkmak, milli birlik ve beraberlik açısından toplumsal ödev olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Fikir beyan edecekseniz demokrasiyi bileceksiniz, hukuk devletini bileceksiniz, Cumhuriyetin ne olduğunu bileceksiniz. Ardından da kendi tarihinizi bileceksiniz, ondan sonra eleştiri yapacaksınız. Bizim bir tane derdimiz var, bu ülkede beraberce milli birlik ve beraberliği korumak. Cumhuriyet'e ve Atatürk'e sahip çıkarak gelecek kuşaklara bu amacımızı aktarmak. Cumhuriyetimiz ilelebet muhafaza ve müdafaa edilsin diye biz mücadele içerisindeyiz. Biz bu şekilde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın Türk bayrağımızla birlikte Atatürk'le birlikte okullarımızda bu şekilde posterler asılması dediğim gibi bizim Cumhuriyet'e sahip çıkmak açısından milli birlik ve beraberliğimiz açısından toplumsal olarak ödevimiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL