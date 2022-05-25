Tek seferde 1 ton 117 kilogram 'metamfetamin' ele geçirildi - Haberler

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Tek seferde 1 ton 117 kilogram 'metamfetamin' ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Yerel
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Tek seferde 1 ton 117 kilogram 'metamfetamin' ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 1 ton 117 kilogram 'metamfetamin' kristal ve sıvının tek seferde ele geçirilerek Türkiye tarihinde rekor kırıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 1 ton 117 kilogram 'metamfetamin' kristal ve sıvının tek seferde ele geçirilerek Türkiye tarihinde rekor kırıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuda yine büyük operasyon; Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti" ifadelerini kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Soylu, Metamfetamin, Türkiye, Yerel, Güncel, Haberler

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