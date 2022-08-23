Bakan Soylu'dan Silivri'de polise saldırı ile ilgili açıklama

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Silivri'de polise yönelik saldırıya ilişkin olarak "Bildiğimiz bir tip, arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Silivri'de polise yönelik saldırıya ilişkin olarak "Bildiğimiz bir tip, arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silivri'de katıldığı program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Soylu Silivri'de polise yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin olarak, "Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri'nin (BÖF) iki üç sefer görüştüğü o zaman da tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan, son zamanlarda da Halis Bayancuk denen bir gruba iltisak etmeye çalışan bir tip. Arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

(Murat Delice /İHA)