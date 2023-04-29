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Bakan Soylu'dan Mardin'de çıkan çatışmada şehit olan Mehmet Gündüz için taziye

Bakan Soylu'dan Mardin'de çıkan çatışmada şehit olan Mehmet Gündüz için taziye

Yerel Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Nusaybin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Şehit olan Mehmet Gündüz için taziye paylaşımı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Nusaybin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Şehit olan Mehmet Gündüz için taziye paylaşımı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Nusaybin kırsalında, teröristlerle çıkan çatışmada Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Mehmet Gündüz'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Soylu Mehmet Gündüz Nusaybin Yerel Haberler

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