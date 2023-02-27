Bakan Soylu'dan Başkan Büyükkılıç'a 'çarşı' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 3 gün gibi rekor bir sürede tamamladığı Elbistan Konteyner Çarşı için 'Memduh Ağabeyi bulduysanız tamam bu iş' diyerek Türkiye'ye örnek olacağını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Büyükkılıç ve tüm Kayseri'ye teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 3 gün gibi rekor bir sürede tamamladığı Elbistan Konteyner Çarşı için 'Memduh Ağabeyi bulduysanız tamam bu iş' diyerek Türkiye'ye örnek olacağını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Büyükkılıç ve tüm Kayseri'ye teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tamamladığı 'Konteyner Çarşı' çalışmalarını yerinde inceledi. Konteyner Çarşı'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere gayretli çalışmaları için ekiplere teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç da 3 gün gibi rekor sürede tamamlanan 90 konteynerlik Elbistan Çarşısı ile birlikte bölgede ticari yaşamın ve sosyal hayatın normale dönmesini sağlayacaklarını vurgulayarak, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da belirttiği gibi bizlere desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun" dedi.

"Memduh ağabeyi bulduysanız tamam bu iş"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de geçtiğimiz günlerde Konteyner Çarşı için Başkan Büyükkılıç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da takdirlerini aldığını ifade ederek "İçişleri Bakanımız aradı, 'böyle bir şey var. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız üstlendi' dedim. O da 'Memduh Ağabeyi bulduysanız tamam bu iş. Türkiye'ye örnek bir çalışma olsun' diye iletti. Teşekkür ediyoruz" diye açıklamalarda bulunmuştu. - KAYSERİ