Bakan Soylu, 17 Ağustos'u anma törenine katılacak

Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremin 23'üncü yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük felaketi olarak gösterilen 17 Ağustos depreminin 23'üncü yıl dönümünde düzenlenecek anma programı belirlendi. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi ortaklığında düzenlenecek program, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek. Saat 21.00'da kortej yürüyüşü ile başlayacak programa 81 ilden AFAD gönüllüleri, Kocaeli Yerel Destek ekipleri ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor. Kortejin Kavaklı Sahili'ndeki tören alanına ulaşmasının ardından program 21.45'te Kuran-ı Kerim tilaveti ve deprem şehitleri için yapılacak dualar ile devam edecek. Törende protokol konuşmaları sonrasında sahne alacak ünlü şair Dursun Ali Erzincanlı, en güzel şiirlerini Kavaklı Sahili'nde seslendirecek. Anma programı saat 03.02'de de çelenk sunumu ile sona erecek.

Anma programı çerçevesinde 17 Ağustos Çarşamba günü ayrıca şehitlik ziyaret edilerek, camilerde Kuran-ı Kerim tilaveti akabinde dualar edilecek. İlk olarak sabah saat 11.00'da 17 Ağustos Deprem Şehitliği ziyareti ile başlayacak olan program, saat 12.00'da İhsaniye Deprem Şehitliği, 13.30'da İhsaniye Çiftlik Ulu Cami, 15.30'da Değirmendere Şehitliği, 17.30'da Halıdere Merkez Cami, son olarak da Ulaşlı Şehitliği ziyaretinde Kuran-ı Kerim tilavetleri ve dualar ile sona erecek. - KOCAELİ