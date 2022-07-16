Bakan Soylu: '15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile yaptığımız mücadelede geleceğe ait güçlü bir mirası bıraktık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydan vatandaşlara hitap ederek "15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile yaptığımız mücadelede geleceğe ait güçlü bir mirası bıraktık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydan'ında nöbet tutan vatandaşlara hitap etti. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada gün içerisinde yapılan programlar hakkında bilgiler verdi.

Biz Müslümanız bizim dinimiz diyor ki 'Onlar diridirler siz onları anlayamazsınız' şehitlerimiz bizim yanı başımızda bizim beraberler şuanda diyen Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Sizin 6 yıl sonra tuttuğunuz nöbette bizimle beraberlerdir. Buradan o kadar güçlü görüyorsunuz ki buradan o kadar cesaretli görünüyorsunuz ki kim karşımıza gelirse gelsin hangi pusuyu kurarsa kursun Amerika arkasında olsun Avrupa arkasında olsun Batı arkasında olsun bu ülkenin birlik ve beraberliği üzerinde diz çökmeye mahkumdur. Biz 15 Temmuz da zannettiler ki diz çöktürürüz. Biz 15 Temmuz'dan sonra çok adımlar attık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtik İHA ve SİHA'larımızla gerekli cevabı verdik. Yetmedi Çanakkale köprüsünü açtık. Yetmedi Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramalarını gerçekleştirdik. 15 Temmuz'dan sonra Zeytin Dalı Harekatı'nı Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdik. 15 Temmuz'dan sonra biz FETÖ ile PKK ile DAEŞ ile mücadele ettik. DHPKC ile mücadele ettik. 15 Temmuz'dan arınmayı sağlayamasaydık, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'yü devletten temizlemeseydik bir fitne saracaklardı. Onun için bu millet gelecek nesillere tarihi bir miras bıraktı.15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile yaptığımız mücadelede geleceğe ait güçlü bir mirası bıraktık. "

15 Temmuz'da Ankaralıların büyük bir direniş ortaya koyduğunu belirten Soylu, "O gece bende Ankara'daydım. Burada biz milletimizle mekik dokuduk. Tanka meydana okuyan insanları gördüm. Bu millet asil bir millettir. Ankaralı kardeşlerimiz büyük bir direniş ortaya koymuşlardır. Eğer Ankara'yı ele geçirselerdi eğer Ankara'da istediklerini yapsalardı bilmenizi isterim ki bu ülke bambaşka bir noktaya ilerlemiş olurdu. Bugün Türkiye'de bir daha darbe yapmaya güçleri yetmeyeceğini biliyoruz. O gece yapamadıklarını bir daha kalkışsınlar o gece yapamadıklarımızı yapmak boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel