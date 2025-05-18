Bakan Şimşek'ten İddialara Cevap: 'Akıl Dışı' Açıklamalar

Bakan Şimşek'ten İddialara Cevap: 'Akıl Dışı' Açıklamalar
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında yapılan haberlere tepki göstererek, tanımadığı kişilerin geçmişleriyle ilgili iddiaların akıl dışı olduğunu belirtti. Ekonomi programlarının başarılı bir şekilde sürdüğünü vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir gazetede adına çıkan habere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir gazete Bakan olmadığım döneme ilişkin tek bir fotoğraf ile bugün manşetten zorlama bir haber yapmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşerimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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