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Bakan Özhaseki: "Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerden Kahramanmaraşlı Piyade Er Müslüm Özdemir'in depremde evi yıkılan ailesine isterlerse rezerv alanda, isterlerse yaşadıkları mahallede yapımına başlanan konutlardan vereceklerini ifade ederek, 'Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerden Kahramanmaraşlı Piyade Er Müslüm Özdemir'in depremde evi yıkılan ailesine isterlerse rezerv alanda, isterlerse yaşadıkları mahallede yapımına başlanan konutlardan vereceklerini ifade ederek, "Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede ailesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girdi.

"Şehidimizin ailesinin konutu hazır"

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir'in değerli ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak çadırda ikamet etmeye başlamış. Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz. İsterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz" dedi.

"Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Tüm şehitlerin emanetlerine ve geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceklerine vurgu yapan Bakan Özhaseki, "Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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