Bakan Özhaseki: "Hatay'da yerinde dönüşüme 90 bin müracaat oldu" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne Hatay'da 90 bin kişinin başvurduğunu söyledi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet...

Bakan Özhaseki: " Hatay'da yerinde dönüşüme 90 bin müracaat oldu"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne Hatay'da 90 bin kişinin başvurduğunu söyledi

HATAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne Hatay'da 90 bin kişinin başvurduğunu söyledi.

Bakan Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Hatay'da "Deprem Bölgesi Çocuk Evleri Sitesi Temel Atma Töreni" programına katıldı. Özhaseki yaptığı konuşmada, son depremin en büyük felaket olduğunu belirterek, "Bu son deprem bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felaketti. Yüzyılın depremi demek, afeti demek çok doğru olmaz. Bunu anlatmaz. Neden derseniz, 18 ilimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkiledi ve 14 milyon insan bundan zarar gördü. Yıkılan, yıkılacak olan konutlarımızın sayısı 680 bin civarında. 170 bin kadar da iş yerimiz, depomuz veya ahırlarımız hasar gördüğü için yenilenmek durumunda. Binlerce insanımızı kaybettik. Müthiş bir acı. Sonuna kadar herhalde onların acıları yaşayacak diye düşünüyorum" dedi.

Son 100 yıl içerisinde yıkıcı 226 deprem olduğuna dikkat çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz son yüzyıl içerisinde ve karamızda meydana gelen altı ve üzerinde yıkıcı diye tarif ettiğimiz şiddetteki deprem sayısı 226. Sadece anakaramızda meydana gelen deprem ise 60'ın üzerinde. 130 binden fazla canımızı toprağa vermişiz. ve bu işin maddi hasarını da zaten söyleyecek bir başka ölçü de yok. Topraklarımızın yüzde 66'sı birinci ve ikinci deprem bölgesinde. Bu bölgelerde yaşayan nüfusumuzun oranı da yüzde 70'leri geçiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Biz bu gerçeklikleri bilerek ona uygun şekilde hareket etmek durumundayız. Eğer bunu dikkate almazsak olmamış gibi kabul edersek, unutarak yolumuza devam edersek ve bundan ibret alarak önümüze bakmazsak çok daha dizimize vururuz."

Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 200 binden fazla konutun inşaatına başladıklarını ifade ederek, "Sağda solda gördüğünüz toplu konutlar emin olun hepsi depremden bir ay kadar sonra zemine etütleri yapılarak bütün statik hesapları çözülerek en güvenli ve önemli bir şekilde işe başlamış bizim konutlarımız. Bir iki ay sonra da bunları vermeye başlayacağız zaten. Bugün de gideceğimiz bir köyde, o yıkılan evlerin, onardığımız, yaptığımız, yeniden yaptığımız evlerin teslimatını da yapacağız. Bir taraftan da vatandaşlar genellikle Hatay başta olmak üzere, 'bizler rezerv alanlara gitmek istemiyoruz. Bizler yaşadığımız mahalle hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Hatıralarımızdan ayrılmak istemiyoruz' demeleri üzerine Yerinde Dönüşüm Projesi başlattık. Kim ki komşularla bir araya gelip evini yapmak isterse veya tek yıkılmış evi var. Kendisi yapmak isterse 750 bin lira hibe, 750 bin lira da iki yıl ödemesiz 10 yıl vadeli faizsiz kredi vermeye karar verdik. Bu inşaatın şu anki yüz metrekarede zaten çıplak fiyat. Birisi gelip bunu çok rahat bu verdiğimiz limitler içerisinde evini yaptırabilir. Dikkat ediyorum, en çok müracaat Hatay bölgesinden çıktı. 90 binden fazla burada bizlere müracaat ettiler. Aynı zamanda 15 bin civarında da iş yeri sahibinden aynı şekilde burada bize müracaat var. Biz bunları desteklemeye devam edeceğiz. Bir taraftan da yeni yasal hazırlığımız var. O bugün yarın meclise inmek üzere. Orada da kentsel dönüşümün kolaylaştıran bir takım formüllerini ortaya koyduğumuz gibi şimdiye kadar yaptığımız kentsel dönüşüm projelerinde engel olan ne varsa onu aşacağımız kurallara da getiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde meclisten geçirilir" diye konuştu.

Adıyaman'da da temel attıklarının altını çizen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bugün sadece burada Hatay'ın temelini atmıyoruz. Arkadaşlarımız herhalde biraz sonra ekrana getirirler. Adıyaman'daki temeli atıyor. Yolda gelirken ben değerli bakanıma da söyledim, söz verdim. Kahramanmaraş'ta da, Malatya'da da aynı şekilde bu güzellik içerisinde bir siteyi yapıp önce o yetim yavrularımızın yüzünü güldürmeyi amaçlıyoruz. Allah izin verirse köylerimizdeki çelik evleri birkaç ay içerisinde bitireceğiz. Köylerimizde hiç kimsenin sıkıntısı olmayacak. Yıkılan evleri çelikten yapacağız bu sefer. Yeni bir modele geçiyoruz. Birkaç ay süre, altı sekiz ay içerisinde binlerce köy evimizi yapıp hepsini teslim edeceğiz. Sonra arkadaşlarımız yolda söylediler. Üniversitemizin binalarıyla ilgili dünya bankasıyla da anlaşmışlar. Projelerini güçlendirme adına da bizim bakanlığımız yeniden işe başlayıp elden geçirip, eski haline getirecekler. Bir taraftan biz şehir merkezinde işe başladık. Biraz önce de sayın valim, eski stadyum yerini söyledi. 700'den fazla konutla orada başlayacağız. İnşallah iki üç sene içerisinde burada yine yüzler gülecek. Hatay eski haline gelecek, o canlılığına kavuşacak."

Göktaş: "Deprem bölgesinde hem ailelerine teslim edilen hem de anne babası vefat ettiği için yakınları tarafından korunma altına alınan tüm çocuklarımızın takibine devam ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yaptığı konuşmada, "Afetin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki kardeşlerimizin devlet olarak yanındaydık. El birliğiyle yaraları sarmaya odaklandığımız bu süreçte biz de özellikle çocuklarımız için hassas çalışmalar yürüttük öncelikle deprem bölgesinde koruma altında bulunan 966 çocuğumuzu güvenli yerlere naklettik. Çocuklarımızın takibi ve ailelerine teslim etme çalışmalarına yönelik ruhları oluşturduk. Deprem bölgesinde hem ailelerine teslim edilen hem de anne babası vefat ettiği için yakınları tarafından korunma altına alınan tüm çocuklarımızın takibine hala devam ediyoruz. Çocuklar güvende ekiplerimiz ve öksüz yetim hizmet birimlerimiz ile bugüne kadar 4 bin 75 çocuğumuzu ziyaret ettik. Çocuklarımıza ihtiyaç duydukları tüm sosyal hizmetleri sunuyoruz. Bu sebeple 2002 yılından bugüne kadar aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk sayımız yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükseldi" dedi.

Şu an çocuk evlerinde ve çocuk evleri sitelerinde toplam 14 bin 364 çocuğun bulunduğuna işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün de çocuklarımızın huzur ve güven içinde büyüyüp yetişebilecekleri Hatay'da 80, Adıyaman'da da 50 çocuğumuza bakım hizmeti sunacak iki yeni çocuk evleri sitesinin temel atma töreni için bir araya geldik. Attığımız çocuk evleri sitelerinde büyüyüp yetişen çocuklar da Hatay'ın, Adıyaman'ın ve ülkemizin yön veren çok özel işlere imza atacaklar. Kıymetli katılımcılar, bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ve kız çocukları yarının şefkatli yetişkinleri, kız çocuklar geleceğin avukatları, mühendisleri ve doktorları. Bugün temelini atmakta olduğumuz çocuk evini şimdiden ülkemizdeki tüm kız çocuklarına armağan ediyorum."

İki bakan daha sonra temel atımını gerçekleştirdi. Bakanlar daha sonra da depremde yapılan konutların anahtar teslim törenine geçti.