Bakan Özer: "Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın ideallerini, bir milyon öğretmenimizle bıraktığı yerden yaşatmaya devam edeceğiz" - Haberler

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Bakan Özer: "Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın ideallerini, bir milyon öğretmenimizle bıraktığı yerden yaşatmaya devam edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bakan Özer: 'Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın ideallerini, bir milyon öğretmenimizle bıraktığı yerden yaşatmaya devam edeceğiz'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın ideallerini, bir milyon öğretmenimizle bıraktığı yerden yaşatmaya devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın ideallerini, bir milyon öğretmenimizle bıraktığı yerden yaşatmaya devam edeceğiz. Aybüke Öğretmen ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucunda şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Özer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmenlerimiz, ülkemizin dört bir yanında ve bayrağımızın dalgalandığı her yerde irfan ve medeniyetimizin yılmaz temsilcileridir. Menfur bir terör saldırısı neticesinde hayatının baharında aramızdan ayrılan eğitim neferlerimizden Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın ideallerini, bir milyon öğretmenimizle bıraktığı yerden yaşatmaya devam edeceğiz. Aybüke Öğretmen ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aybüke Yalçın Mahmut Özer Ziya Selçuk Yerel Haberler

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