Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!
7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

Bakan Murat Kurum ile depremzede kadının diyaloğu duygulandırdı

Bakan Murat Kurum ile depremzede kadının diyaloğu duygulandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konteynerde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Adıyamanlı Suzan Sarısakal, kurada çıkan konutunu ilk kez görmeye gittiğinde karşılaştığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini iletti.

Konteynerde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Adıyamanlı Suzan Sarısakal, kurada çıkan konutunu ilk kez görmeye gittiğinde karşılaştığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini iletti.

Asrın felaketi sonrasında Türkiye'nin en büyük şantiyesinin kurulduğu Adıyaman'ın İndere bölgesinde 5 milyon 200 bin metrekarelik alanda 855 blokta 16 bin 467 konutun inşası sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman ziyaretinde İndere Toplu Konut alanında incelemede bulundu.

Bakan Murat Kurum şantiye alanını gezerken, yanına Adıyamanlı depremzede Suzan Sarısakal ve eşi Yıldırım Sarısakal geldi.

Bakan Kurum ile konuşan Suzan Sarısakal, kurada çıkan konutunu ilk defa gördüğünü ve duygulandığını dile getirerek, devletin depremzedeyi evlerine yerleştirmek için çok büyük bir emek verdiğini belirterek teşekkür etti.

Eşi Yıldırım Sarıkasal ve 3 çocuğuyla birlikte konteyner kentte kalan ev hanımı Suzan Sarısakal ile Bakan Murat Kurum'un diyaloğu duygulandırdı.

Devletin hiçbir zaman depremzedeleri yalnız bırakmadığını vurgulayan Suzan Sarısakal, "Kurada bizlere çıkan dairemize bakıp konteynerimizin yolunu tutacağımız sırada konutların üst tarafındaki insan kalabalığını fark ettim. Bakan Murat Kurum'un geldiğini duyunca ona teşekkür etmemek olmazdı. Teşekkür etmeden geçersem gerçekten vicdan azabı çekerdim. O emeği görünce kayıtsız kalamadım yani teşekkür etmek istedim. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yalnız bırakmadılar depremzedeleri. Hemen bir çadır kent kuruldu, sonra konteyner kent kuruldu hemen sonrasında ise TOKİ'ler yapıldı ve teslim ediliyor. Yani büyük bir emek var. Burası daha önceden hep kayalıktı normal bir dağ değildi. Bu dağı büyük bir emekle düzleştirip evler yaptılar" dedi.

Yıldırım Sarısakal ise konuşmasında, "Kaliteli yapılıyor, güzel yapılıyor. Bizler dairemizi yerinde görüp incelemek istedik ve sonrasında da Bakan Murat Kurum ile denk geldik.

Binalar, hakikaten bahsedilenden çok çok daha kaliteli yapılmış. Ben güvenle, gönül rahatlığıyla burada oturabilirim. O depremi yaşadıktan sonra böyle kale gibi evlerin yapıldığını gördükten sonra ben gönül rahatlığıyla oturabilirim artık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Bakanımız Murat Kurum'dan, Adıyaman Milletvekilimiz Mustafa Alkayış'tan Allah razı olsun, her zaman her an, Adıyaman'ın yanında durdular, depremzedelerin yanında durdular" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dünya devi, bonservisini bir çırpıda ödemeye hazır
img

Erkek arkadaşının 717 milyon dolar değerindeki servetini yanlışlıkla çöpe attı
img

Yusuf Tekin'den Özel ve İmamoğlu'na sert sözler: Acıyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 34. bölüm full HD tek parça izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Kasım Konak, Karabağlar, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kreşler kapatıldı mı? Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli? Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Kasım günün maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Emirhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan Bey kaç yaşında, nereli? Emirhan - Menekşe evli mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.