Üye Girişi
Haberler

Bakan Memişoğlu: "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz"

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Osmaniye'de yaptığı açıklamada, 'Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz. Covid'de gördük dünyanın en gelişmiş ülkelerinin insanları sokakta kaldı, yaşlarını huzur evlerinde, ölüm evlerinde terk ettiler, biz eve gittik tedavi için' dedi.

Bakan Memişoğlu: "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz"

OSMANİYE - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz. Covid'de gördük dünyanın en gelişmiş ülkelerinin insanları sokakta kaldı, yaşlarını huzur evlerinde, ölüm evlerinde terk ettiler, biz eve gittik tedavi için" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi. Temaslarına AK Parti İl Değerlendirme Toplantısı katılarak başlayan, Samiye Bahçeli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla şiir okuyan Bakan Memişoğlu, Osmaniye temasları çerçevesinde Valilik kompleksin de il değerlendirme toplantısına katıldı.

"Biz krizleri en iyi yöneten millet konu vatanı olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplumuz" diyen Bakan Memişoğlu, "Biz eğer birbirimize sarılır, üretir, birlikte hareket edersek, çalışırsa, üretirsek, ayrıştırıcı değil, birleştirici taraflarımızı ön plana çıkartıp güçlü hale getirirsek, kötü kötülüğünü yapamaz. Her birinizin bunu düşünmesini istiyorum. Bizler daha çok çalışacağız, daha çok bir araya geleceğiz. Bu teşkilat, her bir ferdimiz, esasında Tayyip Erdoğan'ı ve bu kutlu davayı temsil edecek kişilersiniz. Onun için hepimiz örnek olacağız, hepimiz daha çok çalışacağız. Sadece kendimizden sorumlu değiliz, sadece bugünümüzden sorumlu değiliz. Biz gelecekten de sorumluyuz. Çünkü öyle kültüre sahibiz. Bizim bir araya geldiğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Biz krizleri en iyi yöneten millet konu vatanı olduğu zaman bir araya gelip canını verebilen bir toplumuz, bir milletiz. Krizler olmadığı zaman birbirimizle de uğraşmayalım" diye konuştu.

"Biz kendi toplumumuzun değerini bileceğiz"

Yüzyılın, hatta dünya tarihinin en büyük depremlerinden birinin 6 Şubat 2023'te yaşandığını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bugün deprem dediğimiz şey, yüzyılın değil, belki dünyada en büyük depremlerinden acılardan bir tanesini yaşadık 6 Şubat'ta, 1 buçuk sene oldu. Ben şimdi Hatay'dan geliyorum. Adıyaman'a, Elazığ'a, Maraş'a, Malatya'ya gittim ve bugün şunu gördüm ki, biz birlikte olduğumuz zaman, Cumhurbaşkanımızın liderliğine bugün Hatay'a bakıyorum, buralara bakıyorum yani çok gelişmiş dediğimiz ülkelerin ağzı açık kalıyor. Nasıl yaptınız diyorlar. Sağlıklı dönüşüm, herkes bizi eleştiriyordu. Covid'de gördük ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinin insanları sokakta kaldı, yaşlarını huzur evlerinde, ölüme terk ettiler. Biz tedaviye evlerine gittik. Depremde en çok sağlık müdürlüğümüz çalıştı, en çok neden eleştirildi biliyor musunuz? Bizi niye göndermiyorsun deprem bölgesine, İstanbul havaalanına giden binlerce doktordan bahsediyorum. Dünyanın hangi bugün maalesef vahşet medeniyetini oluşturan ülkelerindeki bir doktor koşarak havaalanına gider. Biz kendi toplumumuzun değerini bileceğiz" dedi.

"Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz"

Bakan Memişoğlu, "Artık bizim özgüvenimiz var. Biz artık yapabiliriz diyoruz. Biz yaparız. Biz üretiriz. Biz çalışırız. Biz dediklerimizi yaparız. Biz bundan sonra artık başkası ne diyecek, ne yapacağını değil, biz ne yaparız, daha iyi nasıl oluruz, daha çok çalışırız düşünüyoruz. Onun için ben buradayım. Onun için sizin hizmetkarınızım. Onun için siz de toplumun, milletin hizmetkarısınız. Ben Miami'de Karaciğer, bağırsak naklinde çalıştım. Pekin'i gördüm, Londra'yı gördüm sağlık hizmetinde. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz. En yaygın, kapsamlı, ücretsiz, her yerde en iyi şekilde sağlık hizmetini yapabilen bu büyüklükteki ülke olarak en büyük biziz. Bu kadar net söylüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı Osmaniye Dünya Yerel Politika Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi! Avon battı mı? Avon iflas mı etti? Çağla İle Bu Yaz nerede çekiliyor, Çağla İle Bu Yaz setleri nerede? Ferdi Kadıoğlu gitti mi? Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, bonservisi ne kadar? 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Geçici vergi uzatıldı mı 2024? MasterChef çikolatalı sufle tarifi! En güzel çikolatalı sufle tarifi! çikolatalı sufle tarifi nasıl yapılır? çikolatalı sufle için malzemeler! Galatasaray Lig maçı ne zaman? Ç.Rizespor Fenerbahçe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celta Vigo Valencia CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Göztepe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monchengladbach Bayer Leverkusen CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Monchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bu hafta Trabzonspor maçı yok mu? TS Kayserispor maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi?
title