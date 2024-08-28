Bakan Göktaş, depremde enkazdan çıkarılan kıza doğum günü sürprizi yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Vuslat Rana Yaman'a pasta ve hediye göndererek doğum gününü kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan Vuslat Rana Yaman, 9. yaş gününde Bakan Göktaş'ı da aralarında görmek istediğine dair davet mesajını sosyal medyadan paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bitlis programına eşlik etmesi dolayısıyla yaş günü kutlamasına katılamayan Göktaş, küçük kıza doğum günü pastası ve hediye gönderdi.

Oldukça mutlu olduğunu dile getiren Vuslat Rana Yaman, "Çok güzel kutladım. Bakanım pasta getirdi bize, tadı çok güzeldi. Bana hediyeler getirdiler. O kadar tablet getirdiler, çok iyi geçti günüm. Çok güzel bir duyguydu. Hem hediyeler için de çok teşekkür ederim bakanıma, yani çok güzel bir gündü. Çok mutlu oldum. Ona mesaj attım, mesajımı gördü. Çok mutlu oldum gördüğüne. Sonra ise doğum günümü kutladık. O kadar mutlu geçti ki doğum günüm, diğer doğum günlerimden daha farklı bir doğum günü oldu" dedi.

Daha sonra konuşan baba Uğur Yaman ise "Kımızın 9. doğum günüydü. Bakanımıza sosyal medyadan mesaj attım. O da sağ olsun duyarlı davranış ile mesajımızı görüp dönüş yaptı. Gerek hediyesiyle gerek pastasıyla gönderip kızım doğum gününü en mutlu günü olarak kutladık. Kendisi Cumhurbaşkanımızın programından dolayı katılamadı ama hediyeler ile pastasıyla gönderip müdürümüz aracılığıyla kutladı. Kendisine çok teşekkür ederiz. İnşallah makamında görüşmek bize de nasip olur. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalmıştı kızım. İki kızım eşimle beraber. Yaklaşık 4 saat falan kaldılar. Sonra kurtardık yaralı bir şekilde. İstanbul'da yaklaşık bir buçuk yıl boyunca tedavi gördüler" diye konuştu. - ADIYAMAN