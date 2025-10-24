Haberler

Bakan Kurum: "Verdiğimiz söz basit bir söz değildir. Bu söz, deprem bölgesinde günde 550 konut inşa eden tecrübenin sözüdür"

Güncelleme:
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin sosyal konutun temelleri düzenlenen törenle atıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin sosyal konutun temelleri düzenlenen törenle atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kim ne derse desin, kim hangi gündemin peşinde koşarsa koşsun; tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi bu dev projemizde de temellerimizi atacak, vatandaşlarımıza yuvalarını teslim edeceğiz. 500 bin yeni yuvamızın aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Verdiğimiz söz basit bir söz değildir. Bu söz, deprem bölgesinde günde 550 konut inşa eden tecrübenin sözüdür" dedi.

Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin sosyal konutun temelleri düzenlenen törenle atıldı. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarını bir "vatan müdafaası" olarak gördüklerini belirterek, "Annelerimiz deprem korkusu yaşamasın, yavrularımız güvenle büyüsün istedik. Bugün 81 ilimizde kentsel dönüşüm projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesindeki 200 bin emekçi kardeşimiz, her saatte 23 evi teslim ediyor. Depremzede vatandaşlarımız evlerine bir dakika bile erken kavuşsun diye 453 bin konutu yılsonuna yetiştiriyoruz" dedi.

"Bu söz, deprem bölgesinde günde 550 konut inşa eden tecrübenin sözüdür"

Kurum, Türkiye genelinde devam eden konut üretimi ve dönüşüm projelerine dikkat çekerek, "İzmir'de, Balıkesir'de, Bilecik'te afet konutlarımız hızla yükseliyor. Biz bu coğrafyada yıkılanı yeniden ayağa kaldıran bir milletiz. Verdiğimiz söz basit bir söz değildir. Bu söz, deprem bölgesinde günde 550 konut inşa eden tecrübenin sözüdür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan projelerin hız kesmeden sürdüğünü belirten Kurum, "Kim ne derse desin, kim hangi gündemin peşinde koşarsa koşsun; tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi bu dev projemizde de temellerimizi atacak, vatandaşlarımıza yuvalarını teslim edeceğiz. 500 bin yeni yuvamızın aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
