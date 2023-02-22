Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kurum, depremzede çocukların helikoptere binme isteğini yerine getirdi

Yerel Haberler

Bakan Kurum, depremzede çocukların helikoptere binme isteğini yerine getirdi

IHAAW154713-GEN/21-02-2023- Bakan Kurum, depremzede çocukların helikoptere binme isteğini yerine getirdi(Fotoğraflı)Ömer Faruk Karataş GAZİANTEP (İHA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde ağır hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde...

IHAAW154713-GEN/21-02-2023

- Bakan Kurum, depremzede çocukların helikoptere binme isteğini yerine getirdi

(Fotoğraflı)

Ömer Faruk Karataş

GAZİANTEP (İHA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde ağır hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulunduğu sırada, yanına gelen bir grup depremzede çocuğun helikoptere binme isteğini yerine getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde geçici barınma alanlarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bölgeyi gezerken, Bakan Kurum'un yanına gelen bir grup depremzede çocuk, helikoptere binmek istediklerini söyledi. Çocukların isteğini geri çevirmeyen Bakan Kurum, alan incelemeleri için kullandığı Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikoptere binmelerini sağladı. Daha önce uçağa bile binmediklerini ifade eden yaşları 7 ile 9 arasında değişen 9 çocuk heyecanla helikoptere koştu. Yaklaşık yarım saat boyunca Gaziantep'e gökyüzünden bakan çocuklar, heyecan ve mutluluklarını gizleyemedi. Bazı çocuklar ise ellerindeki telefonlarla o anları kayıt altına aldı.

Helikopterden inerken hediye edilen oyuncakları da alan çocuklar, "Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Onu çok seviyoruz. Bizi uçağa bindirdi. Bir güzel gezdik. Çok güzeldi. Uçak sahibinden de Allah razı olsun. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun vatanımızdan" dediler.

(ÖMR-SO-Y)

21.02.2023 15: 59: 04 TSI

NNNN - ANKARA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Murat Kurum Gaziantep Karataş Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title