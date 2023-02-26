Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Gaziantep'te kurulan konteyner kentlerde yaşayan afetzedeler için hazırlanan sosyal imkanlarla ilgili paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Gaziantep'te kurulan konteyner kentlerde yaşayan afetzedeler için hazırlanan sosyal imkanlarla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için birçok sosyal imkan sunuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum sosyal medya hesabı üzerinden, kurulan konteyner kentte bulunan sosyal donatılara yer verilen görüntülere yer verdi. Bakan Kurum, "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA