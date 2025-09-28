Bakan Kurum'dan Simav Depremi için Geçmiş Olsun Mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun." - ANKARA