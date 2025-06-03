Bakan Kurum: Akdeniz'de 5.8 Büyüklüğündeki Depremde Yıkım Tespit Edilmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir yıkımın tespit edilmediğini açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerimiz saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmedi. Depremde Fethiye'de, panik atak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yine panik ve yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun" dedi. - ANKARA