Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kurum: "Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek"

Yerel Haberler

Bakan Kurum: 'Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün açıklayacağımız sadece bir konut projesi değil. 250 alt sektörü etkileyecek, yeni istihdam alanları oluşturacak, ekonomiyi büyütecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün açıklayacağımız sadece bir konut projesi değil. 250 alt sektörü etkileyecek, yeni istihdam alanları oluşturacak, ekonomiyi büyütecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından bugün açıklanacak sosyal konut projesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklayacağımız sadece bir konut projesi değil. 250 alt sektörü etkileyecek, yeni istihdam alanları oluşturacak, ekonomiyi büyütecek, sanayide çarkları hızlandıracak, üretime katkı sağlayacak dev bir yatırım. Heyecanla 14.00'ü bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title