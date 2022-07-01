Bakan Kurum: 7 İlimize 47 Milyon TL Acil Yardım Ödeneği Gönderdik

TUNAKAN YILDIRIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük'ün Yenice ilçesinde selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Selden etkilenen 7 ilimize 47 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdik" dedi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, 25 Haziran itibariyle etkili olan sağanak yağışların ardından sel felaketi yaşanmıştı. Murat Kurum Karabük'ün Yenice merkez ve köylerinde incelemelerde bulunmak için bugün Karabük'e geldi. Yenice Belediyesi Başkanı Zeki Çaylı ve yetkililerden bilgi alan Kurum, ilk olarak sular altında kalan Yenice şeker kanyonunda incelemelerde bulundu. Kurum, daha sonra İncedere çayının taşması sonucu üç katlı bir binanın yıkıldığı ve üç katlı bir binanın da yan yattığı Yenice merkeze bağlı Tir köyünde incelemelerde bulunduktan sonra Yenice ilçe merkezine geçerek dükkanlarını su basan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

"47 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERDİK"

Kurum, burada yaptığı açıklamada, "Selden etkilenen 7 ilimize 47 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdik" dedi. Kurum, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Altı gündür batı Karadeniz'i etkisi altına alan yağışlar sebebiyle 6 ilimizde selden dolayı gerek ilçelerimizde gerek köylerimizde gerekse köylerimize ulaşan yollarımızda hasarlar meydana geldi. Metrekareye 150 kilogram yağış düşen bu selde, erken uyarı sistemi sayesinde vatandaşlarımızı dere güzergahındaki alanlardan uzaklaştırdık, can ve mal güvenliklerini teminat altına alacak çalışmaları illerimizde valiliklerimizin, AFAD'ımızın koordinasyonu çerçevesinde yapmış olduk. Acil alınması gereken tüm tedbirleri alma noktasında adımlarımızı attık ve bu çerçevede 6 ilimizde 6 bin personel, bin 770 araçla, ekipmanla gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse iş makinalarıyla bu manada alınması gereken acil tedbirleri aldık ve inşallah etki alanındaki tüm köylerimizde, yine köylerimize giden altyapıların hasarlarının giderilmesi noktasındaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

"HASAR GÖREN EVLERİ YENİDEN YAPACAĞIZ"

7 ilimizdeki selden hasar gören yerlere, Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, talimatlarıyla 47 milyon TL AFAD'ımızdan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızdan, yine Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızdan 47 milyon TL acil ödeneği göndermiş olduk. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın taleplerini gideriyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız çerçevesinde bin 7 binada hasar tespit çalışmaları yapıldı ve toplamda 5 bin 953 bağımsız bölüm incelendi ve 37 bina, 75 bağımsız bölüm gerek arkamızdaki Karabük Yenice'de olduğu gibi Yenice ilçemizde, mahallelerimizde olduğu gibi dere güzergahı üzerinde ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yine yıkık olarak tespit edildi. Karabük geneline baktığımızda da burada 14 konutun yine 8 ahır ve depomuzun afete maruz alan içerisinde dere güzergahı içerisinde kaldığını ve bu çerçevede de bir kısmının ağır hasarlı olduğu, bir kısmının da yıkık olduğunun tespitini yaptık. Hızlı bir şekilde gerek Eskipazar'da gerek Yenice'mizde gerek şu an bulunduğumuz köyümüzdeki konutlarımıza ilişkin vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşıyacağız; eşya yardımlarını, kira yardımlarını yapmak suretiyle aynı daha önceki afetlerde olduğu gibi; Rize'de, Kastamonu'da, Bartın'da, Sinop'ta, Antalya'da, Muğla'daki evlerimizi nasıl hızlı bir şekilde yaptıysak aynı bu sel afetinde de hasar gören evlerimizi gerek Kastamonu'da gerekse Karabük'teki, az önce söylediğim mahallelerimizde, ilçelerimizde evlerimizi gerek TOKİ Başkanlığı'mız eliyle gerekse Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'müz eliyle yapacağız ve vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde teslimlerini gerçekleştiriyor olacağız."

ANKA / Yerel