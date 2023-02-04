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Bakan Koca: "Van'da bir köyden ihbar aldığımız hastaya Snowtrack ambulansla ulaşıldı"

Yerel Haberler

Bakan Koca: "Van'da bir köyden ihbar aldığımız hastaya Snowtrack ambulansla ulaşıldı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı" dedi.

Bakan Koca: " Van'da bir köyden ihbar aldığımız hastaya Snowtrack ambulansla ulaşıldı"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı. Hasta uygun alanda helikopterle alınıp Van Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Kendisinin ve bebeğinin durumu iyi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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