Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bakan Koca: 'Suriye Tel Abyad'da iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı'

Bakan Koca: "Suriye Tel Abyad'da iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı"

Yerel Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Suriye Tel Abyad'da meydana gelen patlamada iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Suriye Tel Abyad'da meydana gelen patlamada iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye Tel Abyad'da meydana gelen patlamada Özel Harekata mensup iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı. Yaralılar, 8 ambulans ve 2 UMKE Timi ile Şanlıurfa'ya nakledilmiştir. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, milletimize, polis camiasına başsağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun diyorum. Bir an önce şifa bulmaları için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fahrettin Koca Suriye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title