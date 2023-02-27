Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca: Osmaniye'de şebeke suyu, içme suyu olarak kullanıma elverişlidir

Yerel Haberler

Bakan Koca: Osmaniye'de şebeke suyu, içme suyu olarak kullanıma elverişlidir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de kullanılan şebeke suyunun, içme suyu olarak kullanıma elverişli olduğunu duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de kullanılan şebeke suyunun, içme suyu olarak kullanıma elverişli olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep'te, şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

Fahrettin Koca Osmaniye Twitter Yerel Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title