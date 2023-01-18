Bakan Koca'dan kazada şehit olan askerler için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de gerçekleşen kaza sonrası şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu ve Eren Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de gerçekleşen kaza sonrası şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu ve Eren Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de, görev başında geçirdikleri elim kaza sonucunda şehit olan Mehmetçiklerimiz jandarma uzman çavuş Yasin Eroğlu ve Eren Öztürk'e Allah'tan rahmet, milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Şehit evlatlarımızın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA