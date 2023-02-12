Bakan Kirişci: Türkiye genelinde hiçbir barajda problem olmadı

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem sonrası barajların patladığı yönünde yanlış bilgi yayıldığını, Türkiye genelinde hiçbir barajda problem olmadığını, hafif çatlaklar meydana geldiğini bunun için de önlemlerin alındığını söyledi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem sonrası barajların patladığı yönünde yanlış bilgi yayıldığını, Türkiye genelinde hiçbir barajda problem olmadığını, hafif çatlaklar meydana geldiğini bunun için de önlemlerin alındığını söyledi. Bakan Kirişci, "Adana'da 378 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi sağ kurtarıldı" dedi.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü'nde depremin 7'nci gününde değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'daki son durumu paylaştı. Bakan Kirişci, Adana'da 378 kişinin hayatını kaybettiğini, enkazlardan 34 kişinin sağ kurtarıldığını, hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü söyledi. Dünya üzerinde bu zamana kadar böylesine büyük bir depremin yaşanmadığını kaydeden Bakan Kirişci, "Göçmen mücadelesinin yanında dezenformasyonla da mücadele ediyoruz. Deprem bölgesi ve çevresinde 140 adet baraj ve göletimiz var. Bunların 110'u baraj. Hiçbir tesisimizde güvenlik açısından riskli bir durum yoktur. Özel sektör tarafından işletilen 162 adet tesiste de herhangi bir sorun yok. Barajlarımız DSİ ekipleri tarafından her gün kontrol edilmektedir. 132'sinde acil durumu gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. 8 barajımız da takip altındadır. Barajlarla iddialar asılsız. 3 gün önce Atatürk Barajı'nı yerinde inceledik. Duvarlarda çatlaklar var. Her zaman olan şeyler. Bu çatlaklar barajda herhangi bir tehlike ya da risk oluşturmuyor" dedi.