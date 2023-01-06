Bakan Kirişci: 'Tahıl Koridorundan 626 gemi geçti'

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşmasında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tahıl Koridoru Anlaşması tüm dünyayı rahatlattı. Tahıl Koridorundan 626 gemi geçti" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşmasına katıldı. Burada konuşan Kirişci, son 20 yılda tarımsal gelişim anlamında yapılan çalışmalardan bahsederek, 2022 sonu itibarıyla bitkisel üretimin 128.6 milyon ton gibi rekor bir seviyeye ulaştığını söyledi. Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla tüm dünyanın rahat bir nefes aldığını belirten Bakan Kirişci, bugüne kadar koridordan 626 geminin geçtiğini aktardı.

"2002 yılında 1.8 milyar TL olan tarımsal destekler şu anda 40.4 milyar TL"

Son 20 yılda tarımsal anlamdaki kalkınmaya dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu ülkede Tarsim denilen, Atatürk'ün de hayatta olduğu dönemde 'hayalim' dediği, bir uygulamaya bu ülkenin üreticileri kavuşuyordu. Tohumlukla, fidanla, bunlarla ilgili ilişkin bazı değerlendirmeler yapılır, dışa bağımlılığımızdan bahsedilir ama bunun bir kanunu yoktu. Tohumculuk kanunu çıktı, Tarsim çıktı, Islahçı hakları kanunu çıktı, tarım kanunu çıktı, bunun gibi 12 tanesi Sayın Cumhurbaşkanının liderliğinde mevzuatımıza kazandırılmış oldu. Bugün bu mevzuatın verdiği güçle ülkemiz üretiyor. 2002 yılında 98 milyon ton olan bitkisel üretimimiz İnşallah tüm zamanların rekoru olacak 2022 yılı sonu itibarıyla 128.6 milyon tona yükselmiş olacaktır. 9.9 milyon olan büyükbaş hayvan sayımız, 17.9 milyona, 32 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız da 58 buçuk milyona yükseldi. Türkiye'de sadece 62 bin ton su ürünleri üretimi vardı ama bugün geldiğimiz noktada 525 bin tona yükseldi. 2002 yılında 1.8 milyar TL olan tarımsal destekler şu anda yılın sonu itibarıyla 40.4 milyar TL olarak tamamlandı" dedi.

"Tahıl Koridorundan 626 gemi geçti"

Tahıl Koridoru Anlaşmasının tüm dünyayı rahatlattığını söyleyen Kirişci, "Gıda varsa insanlar için hayat var ve gelecek var. Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber, Türkiye'nin ve dünyanın da ilgi odağı olan bu savaş başlarda 'Gıda krizi yaşanacak mı?' telaşına düşürdü. Savaşın başladığı dönemde 440 dolar olan buğdayın tonu 320 dolarlarda. 5 Ocak itibariyle 626 geminin bu koridordan geçmesi, 16.8 milyon ton başta tahıl olmak üzere diğer gıda ürünlerinin buradan geçmiş olması ve bu çerçevede de bunun yüzde 54'ünün Avrupa'ya, yüzde 28'inin Asya'ya, yüzde 12'sinin Afrika'ya ve yüzde 6'lık kısmının da Ortadoğu'ya gitmiş olması tüm dünyayı ve bizleri de açıkçası rahatlatmıştır" diye konuştu. - İSTANBUL