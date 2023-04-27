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Bakan Kirişçi Afyonkarahisar'a geliyor

Bakan Kirişçi Afyonkarahisar'a geliyor

Yerel Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi yarın Afyonkarahisar'a geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi yarın Afyonkarahisar'a geliyor.

Bakan Kirişçi programları çerçevesinde ilk olarak Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında brifing alacak. Daha sonra Bakan Kirişçi termal bir otelde tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek. Bakan Kirişçi son olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek burada partililer ile bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bekir Pakdemirli Karahisar Yerel Haberler

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