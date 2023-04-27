Bakan Kirişçi Afyonkarahisar'a geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi yarın Afyonkarahisar'a geliyor.

Bakan Kirişçi programları çerçevesinde ilk olarak Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında brifing alacak. Daha sonra Bakan Kirişçi termal bir otelde tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek. Bakan Kirişçi son olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek burada partililer ile bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR