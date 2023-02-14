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Bakan Kirişci: "Adana'da 416 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Yerel Haberler

Bakan Kirişci: 'Adana'da 416 vatandaşımız hayatını kaybetti'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremde Adana'da can kaybı sayısının 416'ya yükseldiğini açıklayarak, 13 bina enkazından toplam 34 vatandaşın kurtarıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremde Adana'da can kaybı sayısının 416'ya yükseldiğini açıklayarak, 13 bina enkazından toplam 34 vatandaşın kurtarıldığını söyledi.

Bakan Kirişci, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Tesislerinde deprem değerlendirme toplantısı yaptı. Kirişci, biri sabah diğeri öğlen olmak üzere iki büyük depremin yaşandığını, bunun "asrın felaketi" olduğunu kaydetti. Kirişci, Adana'da 13 binanın yıkıldığını, 416 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 34 vatandaşın kurtarıldığını ifade etti.

Kirişci, yıkılan binaların yanı sıra hasar gören binaların da olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "23 bina ağır, 120 bina orta, 640 bina az hasarlı. İncelenen 2 bin 105 bina ise hasarsız durumda. Adana'da ilk analizleri yapılan 2 bin 901 binanın 2 bin 745'i sağlam veya az hasarlı. Çukurova ilçesinde 11 bina yıkıldı. 16 bina ağır, 93 bina orta, 490'ı ise az hasarlı çıktı. Bin 365 binada hasar yok."

Hasarlı binalarda kalan 13 bin vatandaşın barınması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Kirişci, "11 bin 500 yurt kapasitemiz var. Fuar alanı, gençlik kampı, özel okul alanı, semt pazarlarını vatandaşlar için seferber ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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