- Bakan Kirişçi: " Adana'da 416 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yıkılan 13 bina enkazından 34 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı

ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, depremde Adana'da can kaybı sayısının 416'ya yükseldiğini açıklayarak, 13 bina enkazından toplam 34 vatandaşın kurtarıldığını söyledi.

Bakan Kirişçi, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Tesislerinde deprem değerlendirme toplantısı yaptı. Kirişçi, yaptığı toplantıda biri sabah diğeri öğlen olmak üzere iki büyük depremin yaşandığını, bunun "asrın felaketi" olduğunu kaydetti. Kirişçi, Adana'da 13 binanın yıkıldığını, 416 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 34 vatandaşın kurtarıldığını ifade etti. Kirişçi, yıkılan binanın yanı sıra hasar gören binalarında olduğunu belirterek şöyle devam etti: "23 bina ağır, 120 bina orta, 640 bina az hasarlı. İncelenen 2 bin 105 bina ise hasarsız durumda. Adana'da ilk analizleri yapılan 2901 binanın 2745'i i sağlam veya az hasarlı. Çukurova ilçesinde 11 bina yıkıldı. 16 bina ağır, 93 bina orta, 490' ise az hasarlı çıktı. 1365 binada hasar yok."

Hasarlı binalarda kalan 13 bin vatandaşın barınması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Kirişçi, "11 bin 500 yurt kapasitemiz var. Fuar alanı, gençlik kampı, özle okul alanı, semt pazarlarını vatandaşlar için seferber ediyoruz" diye konuştu.