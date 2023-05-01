Bakan Kasapoğlu TEKNOFEST'te

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı stantını ziyaret ederek, gençlerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı stantını ziyaret ederek, gençlerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023 etkinliğine katıldı.

"Bugün Türkiye'nin, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır bir manzara var"

Gençlik ve Spor Bakanlığı stantını ziyaret eden Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'nin, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır bir manzara var. Binlerce genç, yüz binlerce ziyaretçi hakikaten gurur tablosu var. Gençlerimizin ve milletimizin teknolojiye olan yakınlığını gösteren, bu anlamdaki öncü misyonunu en güçlü şekilde ortaya koyan bir tablo var. Havada, karada ve denizde, nerede olursa olsun gururumuz olan araçlarımız var. Hem bugünlerimizin, hem yarınlarımızın nasıl güçlü olduğunun, olacağının göstergesi, buradaki ilgi ve teveccüh" diye konuştu.

"Özellikle burada sergilenen birbirinden eşsiz çalışmalar bir alın terinin, inancın, özverinin ürünü"

Türkiye'nin her alanda büyük bir gelişim içinde olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin bu anlamdaki enerjisi ve inancı en büyük umudumuz" dedi. Bakan Kasapoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Özellikle burada sergilenen birbirinden eşsiz çalışmalar bir alın terinin, inancın, özverinin ürünü. Ben tüm yarışmacı gençlere bu anlamda gayretleri için teşekkür ediyorum. T3 vakfına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak böylesine büyük bir çabanın, böylesine gurur verici bir tablonun parçası, paydaşı olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Bugün burada bakanlığımızın stantındayız, harıl harıl çalışan gençlerimiz var, genç gönüllüler var ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi var, hepsine teşekkür ediyorum."

"Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda her branşta iddiasıyla başarısıyla gurur verecek bir sporcu kafilesi geliyor"

Bakan Kasapoğlu, Türk sporunun 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını da hatırlatırken, "Son olarak Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerimiz bize büyük bir mutluluk yaşattı. Halterde, güreşte, boksta, yüzmede, her branşta gümbür gümbür gelen bir Türk sporu var. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bunu en büyük başarılarla yaşadık. Şimdi Paris 2024 geliyor. Orada da her branşta iddiasıyla başarısıyla gurur verecek bir sporcu kafilesi geliyor. Tüm sporcularımıza selamlar gönderiyorum. Bir yanda spor, diğer yanda teknoloji ve bilim, diğer yanda endüstri, sanayi ve ekonomi alanında yürüyen, büyüyen ve güçlenen bir Türkiye var" değerlendirmesinde bulundu.

Öte Yandan TEKNOFEST'te gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, yerli ve milli teknoloji ürünleri de incelemeyi unutmadı. - İSTANBUL