Bakan Kasapoğlu'ndan Karagümrük'e stat müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp yetkililerinin stat istemesi üzerine Bakan Soylu'nun telefonla aradığı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Karagümrük'ün hem stadını hem antrenman tesisi ihtiyacını karşılayacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

İstanbul'da seçim çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih'te bulunan Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Kulüp Başkanı Süleyman Hurma, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, oyuncular ve taraftarlar eşlik etti.

Bakandan, kulübe stat müjdesi

Kulüp yetkililerinin stat istemesi üzerine Bakan Soylu, telefonla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu aradı. Bakan Kasapoğlu, "Karagümrük'ün hem stadını, hem antrenman tesisi ihtiyacını karşılayacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

"Ben işin takipçisiyim"

Konunun takipçisi olacağını söyleyen Bakan Soylu, "Murat Kurum Bakanımız, Arnavutköy'deki yeri Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ediyor. İşlemleri son aşamada kendisi takip edecek. Ardından Gençlik ve Spor Bakanımız da, Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Karagümrük Stadını bitirecek. Ben işin takipçisiyim. En kısa zamanda hem antrenman sahaları, hem müsabaka stadı yapılmış olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, daha sonra kulüp oyuncuları ve taraftarları ile fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL