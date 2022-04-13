Bakan Kasapoğlu, İzmir'de öğrencilerle sahur yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

İzmir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumu İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, burada kalan öğrenciler ile sahur yaptı. Bakan Kasapoğlu, sahur sonrasında öğrencilerin taleplerini dinledi. - İZMİR