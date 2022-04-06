Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ve mühendislerle sahur yaptı - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ve mühendislerle sahur yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ve mühendislerle sahur yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da şantiye işçileri ve mühendislerle birlikte sahur yaptı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da şantiye işçileri ve mühendislerle birlikte sahur yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde görev yapan şantiye işçileri ve mühendislerle sahur programında bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, sahur programının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece sahurun bereketini, Ankara-Kahramankazan Yolu şantiyesinde gece-gündüz emek veren işçi ve mühendis kardeşlerimizle paylaştık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ve mühendislerle sahur yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adil Karaismailoğlu, Kahramankazan, Ankara, Yerel, Haberler

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