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Bakan Karaismailoğlu, muhteşem manzara eşliğinde yol alan Doğu Ekspresini paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Akbuğa - Yerel
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Bakan Karaismailoğlu, muhteşem manzara eşliğinde yol alan Doğu Ekspresini paylaştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seyrine doyumsuz manzara eşliğinde Sivas Divriği'den-İliç Erzincan güzergahına yol alan, ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresi'nin dron çekimlerinden...

Bakan Karaismailoğlu, muhteşem manzara eşliğinde yol alan Doğu Ekspresini paylaştı

ERZİNCAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seyrine doyumsuz manzara eşliğinde Sivas Divriği'den-İliç Erzincan güzergahına yol alan, ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresi'nin dron çekimlerinden oluşan videosunu "Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma" türküsü fonuyla sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Halkımızın gönlüne gidecek tüm yolları yapmaya devam ediyoruz" notunu düştü.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresi yazın ayrı, kışın ayrı güzelliğiyle cazipliğini her mevsim koruyor. Doğu Ekspresiyle masalsı bir yolculuk için 7'den 70'e, Türkiye'nin 81 ilinden insanlar Ankara- Kayseri- Sivas- Erzincan- Erzurum- Kars güzergahını görmek için ilgi gösteriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'da, sosyal medya hesaplarından Sivas Divriği'den - İliç Erzincan güzergahına yol alan Doğu Ekspresi'nin videosunu paylaştı. Dron ile muhteşem manzara eşliğinde çekilen videoda Erzincan yöresine ait sözleri Ali Haydar Çiçek-Ali Ekber Çiçek'e ait olan "Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma" türküsü yer aldı.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımına, "Halkımızın gönlüne gidecek tüm yolları yapmaya devam ediyoruz" notunu düşerek Divriği'den Erzincan'a güzergahı olarak belirtti.

Doğu Ekspresi geçtiği doğal güzellikler nedeniyle gezginler ve fotoğraf sanatçılarının oldukça yoğun talep gösterdiği trenlerden. Seyahatler genelde kuşetli vagonlarla yapılmakta. Yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, üniversite öğrencileri, öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler genelde kuşetli vagonlara alınmakta.

Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasındaki seferini yaklaşık 26 saat içerisinde tamamlamakta. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün en uzun rotalarından biri olan ve Avrupa'da ilk 10 rota içerisinde bulunan Ankara-Kars hattında her gün hizmet veren Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler, yurdun dört bir yanından hatta yurt dışından gelip Ankara'dan Doğu Ekspresi ile Kars'a gidiyor.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Yerel

Adil Karaismailoğlu Doğu Ekspresi Erzincan Divriği Yerel Haberler

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