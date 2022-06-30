Bakan Karaismailoğlu, havadan incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce'de selden etkilenen bölgesinde helikopter ile havadan incelemelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce'de selden etkilenen bölgesinde helikopter ile havadan incelemelerde bulundu. Helikopterle iniş yaptığı Gölyaka ilçesinde vatandaşlarla konuştu. Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan selin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilen Düzce'yi havadan inceledi, ardından Gölyaka ilçesine iniş yaptı. Düzce Valisi Cevdet Atay, Ak Parti Kadın Kolları Genel Merkez Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile Gölyaka ilçesinde vatandaşları dinledi, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra selin zarar verdiği alanlarda incelemelerde bulundu. (Enes Bektaş-Selçuk Akyol-Ali Yıldız /İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler

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