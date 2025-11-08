Haberler

Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı İçin Kararlılıkla İlerliyoruz

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı'da düzenlenen açılış töreninde sanayi yatırımlarının artırılacağını açıkladı. Kacır, Türkiye'nin güçlü geleceği için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugünün büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'sini inşa ettik. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük, daha güçlü bir ülke konumuna kararlılıkla taşıyacağız" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Bakan Kacır, Bölge Kalkınma İdaresi-Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Kacır, Ağrı'da sanayi altyapısının güçlendirilmesi için önemli adımlar attıklarını belirterek, "Organize Sanayi Bölgesi altyapı projelerine 355 milyon lira finansman sağladık. Diyadin, Patnos ve Eleşkirt sanayi sitelerini hizmete açtık. KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerimize 421 milyon lira destek verdik. 25,7 milyar lira sabit yatırım ve 6 binden fazla istihdam oluşturduk" dedi.

Yeni teşvik sistemiyle Ağrı'da yapılacak yatırımlarda çalışanların SGK işveren paylarının 12 yıl boyunca Bakanlık tarafından karşılanacağını ifade eden Kacır, "Yatırım Organize Sanayi Bölgelerinde yapılırsa bu süre 14 yıla çıkacak" diye konuştu.

Bakan Kacır, "Ağrı'da dört yıldız ve üzeri otel, entegre süt ve et işleme tesisi, yapağı işleme tesisi gibi yatırımlara 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yüzde 50 vergi indirimi sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ağrı'nın turizm, tarım ve hayvancılık potansiyeline değinen Kacır, "Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Diyadin termal kaynakları ve Balık Gölü gibi değerlerle turizm gelirini artırmayı hedefliyoruz. Entegre et ve süt tesisleriyle üretimden pazarlamaya güçlü bir değer zinciri kuracağız" ifadelerini kullandı.

Serhat Kalkınma Ajansı aracılığıyla Ağrı'da 226 projeye 535 milyon lira, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile 85 projeye 524 milyon lira destek sağlandığını belirten Kacır, eğitim, sağlık, spor ve istihdam alanında da çok sayıda projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Doğubayazıt, Tutak ve Diyadin'de kurulan tekstil atölyeleriyle 450 kişiye iş imkanı oluşturduklarını dile getiren Bakan Kacır, "Bu atölyeler 10 milyon dolar ihracata imza attı. Ağrılı gençlerimizi bilim ve teknolojiye dahil etmek için Deneyap Teknoloji Atölyesi ve Milli Teknoloji Atölyesi'ni kurduk" dedi.

Kacır, konuşmasının sonunda, "Artık terörün tüm izlerini silerek Türkiye Yüzyılı'nı kararlılıkla, azimle, yılmadan inşa etme vaktidir. Bu topraklar terörün gölgesinden arındıkça bereketlenecek, yeni umutlar filizlenecek" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
