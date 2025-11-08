Haberler

Bakan Kacır: "Türkiye, teknolojiyle kalkınan bir ülke haline geliyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde muazzam bir kalkınma yolculuğu sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye artık büyük bir üretim gücü, büyük bir sanayi ülkesi haline geldi" dedi.

Ağrı'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Kacır, Türkiye'nin son 23 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, " Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muazzam bir kalkınma yolculuğunu hayata geçiriyor. Allah'a hamdolsun, 23 yıldır AK Parti iktidarları olarak milletimize ve ülkemize asırlık eserler, hizmetler, projeler kazandırdık" dedi.

"Türkiye sanayi ve teknolojide Avrupa'nın zirvesinde"

"Başkalarının hayal bile edemeyeceği pek çok başarıya milletimizle birlikte imza atmak bizlere nasip oldu" diyen Kacır, ulaşımdan sağlığa, eğitimden gençliğe, kültürden turizme kadar her alanda Türkiye'nin yeni bir kalkınma seferberliği başlattığını ifade ederek, "Biz iktidara geldiğimizde organize sanayi bölgelerinin sayısı 192 idi. Bugün 372 OSB'miz var. O dönem OSB'lerde 11 bin fabrika üretimdeydi, bugün 60 bin fabrikanın bacası tütüyor. 415 bin kardeşimiz OSB'lerde çalışıyordu, şimdi 2 milyon 700 bin kişi istihdam ediliyor. Demir-çelik, beyaz eşya, ticari araç, düz cam ve güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Askeri insansız hava araçlarında ise yalnızca Avrupa'da değil, artık dünyada da bir numarayız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kacır, elde edilen tüm başarıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde mümkün olduğunu belirterek, "Bu süreçte teknolojik kabiliyetlerimizi geliştirdik, üretim gücümüzü artırdık. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre ve Kayseri'de kurulan TOMTAŞ uçak fabrikası gibi birçok öncü girişim ne yazık ki hak ettiği değeri göremedi, AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başına geçmesiyle birlikte ülkemiz yeniden özgüven kazandı. Türkiye Cumhuriyeti, kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle geliştirdiği her bir esere en güçlü şekilde sahip çıktı" dedi. - AĞRI

