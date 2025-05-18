Bakan Kacır, Bilim Olimpiyatları Başarısını Kutladı

Bakan Kacır, Bilim Olimpiyatları Başarısını Kutladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilim Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden ve toplamda 22 madalya kazanan öğrencileri tebrik etti. Bakan Kacır, öğrencilerin başarılarının ülke için gurur verici olduğunu ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilim Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden, toplam 22 madalya ve ödülle yurda dönen öğrenciler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bilim olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden öğrencilerimiz, gururumuz oldu" dedi.

Bakan Kacır, Bilim Olimpiyatlarında başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran öğrencileri tebrik etti. Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bilim olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden öğrencilerimiz, gururumuz oldu. 42'nci Balkan Matematik Olimpiyatı; 3 altın, 3 bronz, 14'ncü Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı; 1 altın, 2 gümüş, 1 mansiyon ödülü, 59'ncu Mendeleev Kimya Olimpiyatı; 2 gümüş, 2 bronz,

25'nci Asya Fizik Olimpiyatı; 1 gümüş, 5 bronz, 2 mansiyon ödülü. Ülkemize madalya ve ödüllerle dönen geleceğin bilim insanı gençlerimizi ve bu başarılara emekleriyle katkı sunan tüm veli ve öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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