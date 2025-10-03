Bakan Kacır Bilecik'te Çınar Ağacını Suladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik'te 2023 yılında diktiği çınar ağacını suladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çelik fabrikasının katılmak üzere kentte geldi. Ardından Bilecik Valiliği ziyaret eden Bakan Kacır'ı alp kıyafeti giyen 2 öğrenci karşıladı. Çocukların verdiği çiçeğe karşılık Bakan Kacır, çeşitli hediyeler vermesinin ardından 18 Ekim 2023 yılında ziyareti sırasında valilik bahçesine diktiği çınar ağacını suladı. Ardından protokol üyeleriyle selamlaşan Bakan Kacır, valilik özel defterini imzaladı. Ardından Vali Faik Oktay Sözer ve AK Parti Milletvekili Halil Eldemir'den Bilecik hakkında bilgi aldı. - BİLECİK