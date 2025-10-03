Haberler

Bakan Kacır Bilecik'te Çınar Ağacını Suladı

Bakan Kacır Bilecik'te Çınar Ağacını Suladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik ziyaretinde 2023 yılında diktiği çınar ağacını suladı ve valilikte çeşitli etkinliklere katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik'te 2023 yılında diktiği çınar ağacını suladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çelik fabrikasının katılmak üzere kentte geldi. Ardından Bilecik Valiliği ziyaret eden Bakan Kacır'ı alp kıyafeti giyen 2 öğrenci karşıladı. Çocukların verdiği çiçeğe karşılık Bakan Kacır, çeşitli hediyeler vermesinin ardından 18 Ekim 2023 yılında ziyareti sırasında valilik bahçesine diktiği çınar ağacını suladı. Ardından protokol üyeleriyle selamlaşan Bakan Kacır, valilik özel defterini imzaladı. Ardından Vali Faik Oktay Sözer ve AK Parti Milletvekili Halil Eldemir'den Bilecik hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in engellemelerine rağmen bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

Yeni filonun Gazze'ye ulaşmasına çok az kaldı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.