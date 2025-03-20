Bakan Kacır: "2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ile yeni yatırım teşvik sistemi devreye alınacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ile yeni yatırım teşvik sistemini devreye alacaklarını açıkladı.

Bakan Kacır, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla Karabük'e 205 proje için 557 milyon lira katkı sağladıklarını belirtti. Önümüzdeki dönemde daha nitelikli ve yüksek katma değerli üretim konusunda demir çelik sektöründe yeni adımlar atacaklarını ifade eden Kacır, "Yine orman ürünlerinde, enerjide ve mobilya sektörlerinde Karabük'ü çok daha güçlü şekilde destekleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan edeceği 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ile yeni yatırım teşvik sisteminin devreye alınacağını aktaran Kacır, "Yeni yatırım teşvik sisteminin en önemli unsurlarından biri yerel kalkınma hamlesi olacak. Bu çerçevede her şehrimizde dört başlığa stratejik teşvik vereceğiz. Yani halihazırda altıncı bölge illerimizde verdiğimiz teşvikten daha ileri teşvikler sunacağız. Bu başlıklar bu şehirlerin sahip olduğu potansiyeli ekonomik değere dönüştürmeye dönük başlıklar olacak. Burada da hem metal sektöründe hem ahşap ürünleri alanında yerel kalkınma hamlesi eliyle inşallah Karabük'te yeni yatırımlara güç kazandırmayı amaçlıyor olacağız" diye konuştu. - KARABÜK