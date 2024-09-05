Bakan Işıkhan, tarım işçilerinin çocuklarının eğitim aldığı okulu ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Düzce'de tarım işçilerinin çocuklarının eğitim aldığı okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi. Bakan Işıkhan, Düzce'ye fındık toplamak için Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep gibi Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen kişilerin çocuklarının eğitim aldığı Cumayeri Reyhan Turan İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerin gösterileriyle karşılanan Bakan Işıkhan, sınıflara girerek çocuklarla sohbet etti. Çocuklara hayallerindeki mesleği soran Işıkhan, kendisinin de Mardin'de doğduğunu ve zor zamanlar geçirdiklerini anlattı. Işıkhan, çocuklara hediyeler de takdim etti. - DÜZCE