Bakan Işıkhan: "Kadınların istihdamını daha da artıracak yeni faaliyet ve programı hayata geçireceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Önümüzdeki süreçte kadınların istihdamını daha da artıracak, girişimciliklerini destekleyecek, kayıtlı çalışmayı teşvik edecek ve sosyal güvenlik sisteminden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayacak çok sayıda yeni faaliyet ve programı hayata geçireceğiz" dedi.

Girişimci kadınları rekabete karşı korumak, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve Türkiye'yi kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarmak için 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' (Women-Up) hayata geçirildi. Proje kapsamında kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi planlandı. Kadın istihdamının desteklenmesiyle birlikte, kadınların istihdamda kalması sağlanacak ve deneyim kazanan kadınların projeden sonra da çalışmaya devam etmeleri beklenmekte. Kadın girişimciliğinin desteklenmesinin oluşturduğu etki ile birlikte kadınların daha güçlü şekilde çalışmaya devam edecekleri ve yeni kadın girişimcilerin de çalışma hayatına dahil olmaları projenin amaçları arasında yer aldı. Bu kapsamda programa katılan ve açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, girişimci kadınlar tarafından kurulan sergileri gezdi ve onlarla sohbet etti. Düzenlenen programa Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı (SGK) Raci Kaya, bakan yardımcıları ve girişimci kadınlar katılım sağladı.

"Ülkemiz, yapılan projeksiyonlara göre hızlı bir yaşlanma sürecine girmektedir"

Women-Up projesi kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, kadınların istihdamına yönelik projelerle birlikte kadın rolünü topluma kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, "Bir bireyin, çalışma hayatının dışında kalmasına neden olacak pek çok risk bulunmaktadır. Bu risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, kişinin gelir kaybını önlemek için sosyal güvenlik sistemleri devreye girmektedir. Ülkemizde de kapsayıcılığı oldukça yüksek gelişmiş bir sosyal güvenlik sistemi mevcuttur. Ancak bu sistemden yararlanabilmek için en temel şart, kayıtlı çalışmaktır. Çünkü bir birey ne kadar çalışırsa çalışsın, kayıt dışı çalıştığında sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanacak yardımların bir anlamı bulunmamaktadır. Halihazırda genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz, yapılan projeksiyonlara göre hızlı bir yaşlanma sürecine girmektedir. Aktif nüfusun azalması ve pasif nüfusun artması, sosyal güvenlik sisteminde prim gelirlerinin azalmasının yanı sıra giderlerin de artmasına yol açacaktır. Bu durum, özellikle ülkemizde olduğu gibi dağıtım yöntemini uygulayan ülkelerin, sosyal güvenlik sistemlerini olumsuz etkileyebilmekte ve sürdürülebilirliği tehdit edebilmektedir" diye konuştu.

"Ülkemiz, yüksek doğurganlık oranlarından düşük doğurganlık oranlarına doğru bir dönüşüm sürecinden geçmekte"

Türkiye'de yaşlanmanın giderek arttığını ve her türlü istihdam için genç nüfusa ihtiyaç gerektiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Ülkemiz şu anda, yüksek doğurganlık oranlarından düşük doğurganlık oranlarına doğru bir dönüşüm sürecinden geçmekte ve bu süreçte, çalışma çağındaki nüfusun görece yüksek olduğu 'demografik fırsat penceresi' döneminde bulunmaktadır. Bu dönem, doğru politikalar uygulandığında ülkelere eşsiz bir büyüme fırsatı sunmaktadır. Ancak doğru değerlendirilememesi halinde; işsizlik, düşük ücretler ve yoksulluk gibi sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Çalışma hayatına katılmak ve sosyal güvenlik sistemine dahil olmak evrensel bir hak olmakla birlikte, bazı gruplar açısından belirli zorluklar barındırmaktadır. Tarım sektöründe çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar, gençler, kadınlar, engelliler ve göçmenler bu gruplar arasında yer almaktadır. Bu grupların ortak özelliği; istihdama katılımda çeşitli engellerle karşılaşmaları, kayıt dışı çalışmaya daha açık olmaları ve sosyal güvenlik sisteminden yeterince yararlanamama riskini taşımalarıdır. Ancak son yıllarda attığımız kararlı adımlar sayesinde, bu risklerin önemli ölçüde azaldığını, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine doğru emin adımlarla ilerlediğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"Kadınların işgücü piyasasına katılımında gözle görülür bir artış yaşanmaktadır"

Kadınlar artık yalnızca kısmi süreli işlerde değil, her platformda roller üstlendiğini belirten Bakan Işıkhan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınların işgücü piyasasına katılımında gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. Kadınların istihdamını; yaş, medeni durum, eşin kazancı gibi pek çok etken şekillendirse de bugün geldiğimiz noktada, bu engellerin giderek daha fazla aşıldığını görmek bizlere güç ve motivasyon vermektedir. 2000'li yılların başında kadınlarda iş gücüne katılım oranı; yüzde 26 seviyesinde iken; bu oran günümüzde yüzde 36 seviyesine kadar yükselmiştir. Aynı şekilde, kadınlarda kayıt dışı istihdam oranına baktığımızda; 2005 yılında yüzde 65 seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranı günümüzde yüzde 31'ler seviyesine gerilemiştir. Yürüttüğümüz projeler ve destek mekanizmaları sayesinde kadınların işgücüne katılım oranlarında ciddi bir yükseliş sağlanmıştır. Kadın istihdamında ülkemizde bu rollerin ve sorumlulukların kadınların lehine sürekli arttığını görmekteyiz. Kadınların sosyal ve ekonomik statülerinin yükseldiğini görmek, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır yürüttüğümüz sosyal politikaların da önemli etkisi olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Bugün attığımız her adım, sadece kadınların değil, çocuklarımızın, ailelerimizin ve toplumumuzun daha adil ve güçlü bir geleceği için atılmıştır. Ancak elbette hedeflerimiz bunlarla sınırlı değildir. Önümüzdeki süreçte kadınların istihdamını daha da artıracak, girişimciliklerini destekleyecek, kayıtlı çalışmayı teşvik edecek ve sosyal güvenlik sisteminden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayacak çok sayıda yeni faaliyet ve programı hayata geçireceğiz." - ANKARA