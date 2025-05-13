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Bakan Işıkhan Eczacılarla Bir Araya Geldi

Bakan Işıkhan Eczacılarla Bir Araya Geldi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eczacılarla bir toplantı gerçekleştirerek onların ihtiyaç ve taleplerini ele aldı. Eczacılar gününü kutlayarak, Türk Eczacıları Birliği temsilcilerine teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eczacılarla bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleklerini fedakarca ifa eden toplum sağlığının ayrılmaz parçası eczacılarımızla bir araya gelerek ihtiyaçlarını ve taleplerini ele aldık. Kıymetli eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü şimdiden canı gönülden tebrik ediyorum. Malatya Eczacı Odası ile Hatay Eczacı Odası heyetlerine, Türk Eczacıları Birliği (TEB) temsilcilerine, kıymetli eczacılarımıza ve Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu Delegeleri'ne ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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