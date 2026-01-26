Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile Ankara'da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerden bölgesel krizlere, Türkiye-AB ilişkilerinden Gazze ve Suriye'deki gelişmelere kadar geniş bir gündemin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 27 Ocak tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek olan Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile bir araya geleceğini duyurdu.

Kaynaklar, Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Türkiye ile Fransa arasında bölgesel ve küresel meseleler başta olmak üzere artan diyalogdan duyulan memnuniyeti dile getirmesinin beklendiğini aktardı.

Görüşmelerde, yakalanan bu ivmenin sürdürülerek stratejik bir bakış açısıyla ikili ilişkilerin tüm veçhelerine uygulanması yönünde en üst düzeyde siyasi iradenin mevcut olduğunun vurgulanacağı belirtildi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin ikili ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğuna işaret edilmesi, bu ilişkilerin üçüncü ülkelerde hayata geçirilecek iş birliği projeleriyle daha da geliştirilmesine yönelik desteğin ifade edilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, 17 Şubattarihinde İstanbul'da düzenlenecek 8. Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısının ikili ekonomik ve ticari ilişkilere sağlayacağı katkının gündeme getirilmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca Fransa'daki Türk toplumunun huzur ve refahının Türkiye açısından öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurgulayacağı kaydedildi.

Terörle mücadelede ortak sorumluluk anlayışı çerçevesinde etkin iş birliğinin sürdürülmesi ve teröre karşı kararlı ortak tutumun öneminin altının çizileceği, savunma sanayii alanında iş birliğini geliştirmeye yönelik fırsatların ele alınacağı ifade edildi.

Kaynaklar, görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinin, bazı AB üyesi ülkelerin iç siyasi gündemlerine konu edilmeden stratejik bir perspektifle ele alınmasının önemine dikkat çekileceğini belirtti. Bu çerçevede, Türkiye'nin AB sanayi stratejisine dahil edilmesinin, Birliğin rekabet gücünün artırılması ve stratejik özerkliğinin pekiştirilmesi açısından kritik önemde olduğunun vurgulanacağı aktarıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve adil, kalıcı bir barışın tesis edilmesi için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğine işaret edilmesi, Türkiye'nin barış sürecine her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunun ifade edilmesi bekleniyor.

Gazze bağlamında ise barış planında ikinci aşamaya geçilmesinin ve bu çerçevede Türkiye'nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesinin önemli bir adım olduğunun dile getirileceği kaydedildi. Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması ile Gazze halkının günlük hayatının normalleşmesinin uluslararası toplumun eşgüdüm ve desteğini gerektirdiğine dikkat çekilmesi, İsrail'in ateşkes ihlallerinin engellenmesi ve yeterli insani yardımın Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının öncelik olmaya devam ettiğinin vurgulanması öngörülüyor.

Suriye sahasındaki son gelişmelerin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması ile Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekileceği belirtilen görüşmelerde, Türkiye'nin 18 Ocak tarihli "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması"nın sahada tam olarak uygulanmasının yakın takipçisi olacağının yinelenmesi bekleniyor. - ANKARA