Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi Van'da
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi, İran hududundaki askeri birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Van'a gitti. İran ile İsrail arasındaki çatışmalar 6. gününde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Van'a gitti.
İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılarla süren çatışmalar 6'ncı gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ise, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Van'a gitti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel