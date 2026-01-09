Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler ve Endonezyalı mevkidaşı Sjamsoeddin ile ASELSAN'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile birlikte ASELSAN'ı ziyaret etti ve yerli ve milli teknoloji ürünleri hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı için Ankara'ya gelen Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile ASELSAN'ı ziyaret etti. Her iki Bakan, ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesinde toplantı gerçekleştirirken Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Mustafa İlbaş da yer aldı. Bakan Yaşar Güler ve beraberindekiler, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'e ASELSAN'ın yerli ve milli teknoloji ürünlerini anlattı. - ANKARA

