Bakan Göktaş: "Üniversite eğitimine, eğitime ve gençlerimize yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversitelerin şehirlerin ülkelerin kalkınmasındaki önemine dikkat çekerek, "Üniversite eğitimine, eğitime ve gençlerimize yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversitelerin şehirlerin ülkelerin kalkınmasındaki önemine dikkat çekerek, "Üniversite eğitimine, eğitime ve gençlerimize yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslar bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Göktaş programı kapsamında sırasıyla Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı'yı ziyaret etti. Bakan Göktaş gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İlahiyat Fakültesi Halaç Ailesi Eğitim Binası temel atma törenine katıldı. Gerçekleşen törende konuşan Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'ın tarihi boyunca birçok anlamda medeniyetlerin kavşak noktası olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, "Ticaret yolunun kesiştiği bir şehirdir. Fakat aynı zamanda birçok alimin yolu da Afyonkarahisar'dan geçmiştir. Bugün bu misyonu üniversitemiz devam ettiriyor. Üniversite eğitimine, eğitime ve gençlerimize yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" dedi.

"Emeği geçenlerden Allah razı olsun"

Konuşmasında daha sonra binayı yaptıracak olan hayırseverlere teşekkür eden Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Burada çok kıymetli bir tesisin temellerini atmak üzere bir aradayız. Bakanlığımıza da çok değerli katkıları olan hayırseverlerimiz Özcan ve Başak Halaç'ın katkılarıyla yapılacak olan İlahiyat Fakültesi Halaç Ailesi Eğitim Binamızın temelini atacağız. İnşallah kısa sürede tamamlanıp hizmete girecek olan bu bina, öğrencilerimize ve hocalarımıza modern ve verimli bir eğitim ortamı sunacaktır. Afyonkarahisar'a çok emek vermiş Elmadağlı hemşehrim, hayırseverlerimiz Özcan ve Başak Halaç başta olmak üzere, bu fakültenin yapımına destek olan herkese öncelikle bir Afyonlu olarak teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş'ın protokol üyeleri ile birlikte butona basmaları ile tesisin temeli atıldı. - AFYONKARAHİSAR