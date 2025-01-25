Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi! Yeni soruşturmada 11 gözaltı

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı

Bakan Göktaş, Tekirdağlı Gençlere 150 Bin Liralık Faizsiz Kredi Müjdesi Verdi

Bakan Göktaş, Tekirdağlı Gençlere 150 Bin Liralık Faizsiz Kredi Müjdesi Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'daki AK Parti İl Kongresi'nde gençlere yönelik 150 bin liralık faizsiz kredi müjdesi açıkladı. Göktaş, dijital medya risklerine karşı çocukların korunması için de önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi'nde gençlere yönelik 150 bin liralık faizsiz kredi müjdesini açıkladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı aile yılı ilan etti. Cumhurbaşkanımız çok önemli müjdeleri ilan etti. Deprem bölgesinde başlattığımız aile ve gençlik fonunu artık 81 ilde de uygulamaya başladık. Bugünden itibaren Tekirdağlı gençlerimiz de 150 bin liralık faizsiz kredimize başvurabiliyor," dedi.

Dijital mecraların risklerine de değinen Göktaş, "Hepimiz dijital medyayı yakından kullanıyoruz. Ancak çocuklarımız bu mecralarda çeşitli risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Çocuklarımızı güvenli bir alanda koruyabilmek adına önemli adımlar atıyoruz," ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Seyyar satıcının terazi oyunu kısa sürdü! Vatandaşı böyle kandırdı
img

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
img

Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ı ve tekelleşmeyi ifşa etti!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.